شيريهان توجه رسالة مؤثرة لـ"فيروز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة شريهان، على توجيه رسالة للفنانة اللبنانية فيروز، عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت شريهان، صورة فيروز، وعلقت: " فيروز الوطن.. السلام .. الحياة أنت.. ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض بلادك وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد.. "فهذا أنتم" شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار، الانتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ما هو عظيم مبدع جميل وجديد".

وأضافت: "حماكي الله، ونصر شعبك ووطنك بيروت .. لبنان، فيروز.. دعائي صلاتي قلبي وصوتي معكم ولكم". يذكر أن لبنان مرت مؤخرًا بأزمة كبيرة عقب وقوع انفجار بمرفأ بيروت نتج عنه قتلى ومصابين.



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