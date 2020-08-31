أحمد جمال لـ"فاطمة مصطفى": "من غير مجاملة هدية لبنات مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

اقتربت أغنية من غير مجاملة للفنان أحمد جمال من تحقيق مليون مشاهدة، عبر موقع اليوتيوب.

وعبر جمال عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة التي حققت ردود أفعال كبيرة.

وقال إنه يهدي الأغنية لكل بنت مصرية، استمعت لها ونالت إعجابها.

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وحل أحمد جمال ضيفا الثلاثاء الماضي، على برنامج الراديو بيضحك، الذي يذاع على الراديو 9090 من تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى.

وخلال الحلقة احتفل أحمد جمال بنجاح أغنيته "من غير مجاملة".

وقال أحمد جمال إنه قام بعمل الموسيقى الخاصة بالأغنية وأرسلها للشاعر أمير طعيمة والذي أعجبه اللحن وقام بكتابة الكلمات عليه، مضيفا: "محمد شفيق الموزع عمل شكل موسيقي جديد".

وأكد أحمد جمال أنه يهدي "من غير مجاملة" لكل بنت مصرية نالت إعجابها الأغنية وأنه فخور بالعمل مع أمير طعيمة