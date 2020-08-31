بـ "شورت" عمرو دياب يطرح كليب "زي مانتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي: صور النجم عمرو دياب، كليب أغنيته "زي ما نتي" التي صدرت ضمن ألبومه الأخير "سهران"، مع فرقته الموسيقية في مدينة الساحل الشمالي. وطرح الهضبة الأغنية عبر قناته الخاصة على يوتيوب. وارتدى خلالها الهضبة ملابس صيفية إذ ظهر بـ"الشورت". Advertisements ""زي ما نتي" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي ". وعلق عزيز الشافعي على الكليب، قائًلا "أكتر غنوة عملتها و فخور بيها .. شكرا لجمهور عمرو دياب"

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