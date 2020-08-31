حسبي الله ونعم الوكيل.. أوس أوس يوجه رسالة قاسية بسبب زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

عبر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، نجم مسرح مصر، عن غضبه لما تعرضت له زوجته من انتقادات بعد حضورها حفل زفاف شقيقة النجم مصطفى خاطر عقب مرور أيام قليلة على وفاة طفلهما.

ونشر "أوس أوس"، صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق :"أنا مش محتاج أبرر وأحكى أي حاجة عن حياتي والست اللي قلبي اخترها كنت ساعتها في أول موسم لتياترو مصر، كنا نتقاضى مرتبات مش ممكن تفتح بيت".

واستكمل:" وأول ما اتجوزت كنت قاعد في بيت إيجار كمان أنا بس هكتفي بالنقطتين دول علشان أصحاب العقول والنفوس المريضة يعرفوا ويبطلوا نغمة (الفلوس بتعمل أكتر من كده )".

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وأضاف:" الفلوس ممكن تشترى سرير بس ماتشتريش النوم! ومش أنا بس دا أغلب المشاهير اللي بتحسدوهم على حياتهم دلوقتي ماتعرفش أبدا من أمتى واتبهدل إزاي ولولا وجود حد جنبه بيسنده ويدعمه ماكنش هيعرف يعدى من أي مشكلة نفسية أو مادية في حياته".

وأوضح: "أنا بقول الكلام ده ولن أسمح بأي تدخل في حياتي الشخصية مرة أخرى سواء بالخير أو بالشر أو دخول اسم مراتي في أي كلمة من كلام المرضى النفسيين.

واختتم: "مراتي اللي أخوها متوفى وابنها متوفي وما صدقت أول مرة أخرجها نروح مناسبة ودمرتوها نفسيا تاني بكلامكم المريض.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.. حقك عليا ياست الكل، سكت كتير وكنت بعدي لكن مفيش فايدة.. كل واحد يركز في حياته.. الطموح حلم مشروع عند كل الناس أسعى واتعب وكافح وربنا اللي بيكافئ مش البشر بدل ماتفضل تبُص في حياة الناس".

ويعرض حاليا أوس أوس مسرحية صباحية مباركة أمام علي ربيع وعدد من النجوم الشباب بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي