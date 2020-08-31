منة عرفة تحذف صور"علي غزلان" من انستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
فاجأت الفنانة الشابة منه عرفة، جمهورها بحذف صورها مع اليوتيوبر علي غزلان عبر حسابها على إنستجرام.
وحذف علي غزلان، أغلب صوره معها بحسابه أيضا على إنستجرام.
وربطت منة وعلي علاقة قوية إذ ظهرت معه في عدد كبير من المناسبات، وفسر البعض علاقتهما بأنها عاطفية.
يذكر أن، منة عرفة، تشارك في مسلسل "إسعاف يونس" الذي انطلق تصويره مؤخرا بعد سلسلة من التأجيلات على مدار الأشهر الماضية، والمسلسل من نوعية أعمال الـ 10 حلقات، ويعرض حصرياً على إحدى المنصات الإلكترونية.
مسلسل "إسعاف يونس" بطولة: محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، منة عرفة، هناء الشوربجي، هشام محمد شرف، وعدد من الفنانين، والعمل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي.
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