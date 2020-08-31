أول فيديو لتوزيع الأمير هاري وميغان الإحتياجات الأساسية للأسر بمناسبة عودة المدارس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:45 مساءً - في الوقت الذي بات جزء كبير من الشعب البريطاني يعتبر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قد تخليا عن الشعب البريطاني في أزمة كورونا إثر تخليهما عن واجباتهما الملكية وانتقالهما للعيش في كندا ثم الولايات المتحدة،وتأسيس حياة جديدة لهما فيها،بدأ دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بالقيام بأعمال تطوعية خيرية في الولايات المتحدة.

وفي ثاني عمل خيري لهما منذ سريان إغلاق "كورونا" في الولايات المتحدة،بعد عملهما الأول في توزيع الإحتياجات الأساسية على المسنين في منازلهم،نشرت جمعية " بيبي تو بيبي – "Baby2Baby أول فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" للأمير هاري وميغان ماركل ،وهما يوزعان الإحتياجات الأساسية من غذاء وملابس وحليب وحفاضات أطفال وورق حمام ولوازم قرطاسية للأسر والأطفال خلال مرورهم بسياراتهم بمقر احتفال خاص أقيم بإحدى المدارس الإبتدائية بمدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا ، وقام الأمير هاري وميغان بمساعدة الأطفال على اختيار حقائب الظهر المدرسية والكتب المناسبة لهم.

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الأمير هاري وميغان





سعدت الأسر بتبادل الأمير هاري وميغان معها أطراف الحديث



ورغم الحر الشديد،واضطرار الجميع لارتداء الكمامات ،سعدت الأسر بتبادل الأمير هاري وميغان معها أطراف الحديث حول العام الدراسي الصعب هذا العام بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا،وتمنى الثنائي لجميع الأطفال حظاً سعيداً بعامهم الدراسي الجديد وحثوهما على التباعد الإجتماعي والإلتزام بارتداء الكمامات في الفصول الدراسية لحماية أنفسهم من عدوى كورونا.

ووجهت جمعية "بيبي تو بيبي" تحية شكر خاصة للثنائي الملكي هاري وميغان ،معربةعن سعادتها بانضمام الزوجين إليها وإلى أنشطتهما الخيرية بأسبوع العودة للمدارس.

وقالت جمعية "بيبي تو بيبي" إنها وزعت أكثر من 30 مليون منتج ضروري على الأسر الأمريكية في كافة أرجاء الولايات المتحدة منذ شهر مارس – آذار 2020 الجاري.