تراند اليوم : شاكوش أحترم قرار هاني شاكر و مستني رد الجميل

حرص مطرب المهرجانات حسن شاكوش علي الرد بسبب وقف حفلاته الغنائية بتونس بعد قرار هاني شاكر نقيب الموسيقيين .

كتب شاكوش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي ” انستجرام ” : “الحمد لله على كل شيء.. أنا مقدرش اتحدى قرار النقابة وبرغم كدا احترمت قرار النقابة ومن ساعة ما القرار نزل وأنا مش باخد شغل ولا بشتغل بس أنا ملتزم بعقود برا مصر ولو ماتنفذتش الحفلات في بنود كتير ضدي .

تابع : أنا ملتزم بكل قرارات النقابة، ومفيش أغاني ليا نزلت فيها إسفاف ولا كلمة غلط”.

من جانبه أكد المايسترو محمد ابو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية إن العمل النقابي لا يتطلب مطاردة الخارجين على القانون إنما الحفاظ على مصالح ومقدرات أعضاء الجمعية العمومية من مطربين وعازفين داخل جمهورية مصر العربية وهو نطاق عمل النقابة.

وأشار المايسترو الى انه بعدما تردد مؤخرا عبر عدد من المواقع الصحفية التي نكن لها كل تقدير واحترام إلا أنه ومن خلال عدد من الاخبار والتقارير الصحفية افتقدت للمعلومة الصحيحة عن مطاردة نقابة المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات ومنعهم من العمل.