تراند اليوم : بالفيديو.. بسمة وهبة تثير قلق جمهورها بإجرائها عملية جراحية خارج البلاد

كشفت الإعلامية المصرية ​بسمة وهبة عن دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية مستعجلة، لم تكشف عن طبيعتها.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة وعلّقت بالقول:”رحله علاجيه خارج البلاد اللهم ارچعني مجبوره الخاطر وييسر لي الخير وتقبل دعاء الأحبه فلا تحرموني من دعاؤكم”.

وعادت ونشرت مقطع فيديو أعربت فيه عن توترها، إذ علّقت بالقول:”لحظات توتر كلنا بنتعرض لها قبل اي عمليه او فحص طبي اكيد بنتوتر واكيد بنقلق”.

لتعود وتنشر فيديو آخر قبل دخولها للعمليات، مشيرةً إلى أنها ستخضع لعملية صغيرة لأخذ عينة من أنسجتها من أجل تحليلها، وقالت:”ويبقي ف النهايه كلام الله هو القوه والأمان وعلاقتنا بالله هي الطمأنينه وطوق النجاه باذن الله”.