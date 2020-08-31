شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسلسل "الملك" لمحمد عادل إمام والبحث عن آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجهة المنتجة لمسلسل محمد إمام الجديد وهى شركة سينرجى تغيير اسم العمل "الملك"، إلى اسم آخر ويبحث صناعه عن بديل له فى الوقت الحالى، ومن المقرر أن ينافس به إمام في موسم دراما رمضان المقبل للمؤلف محمد صلاح العزب، حيث يعود إمام من خلاله للتيمة الشعبية التى يحبها الجمهور، ويجرى إمام جلسات عمل مكثفة من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسله.

وبدأ المؤلف محمد صلاح العزب كتابة أول 5 حلقات من مسلسل "الملك" للنجم محمد إمام، المقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل، والعمل من إنتاج سينرجى، ويبدأ صناع العمل في ترشيحات الأبطال بعد شهر حينما ينتهى العزب من كتابة أول 15 حلقة لتسكين الأدوار، المسلسل يناقش قصة صعود ورحلة كفاح لبطل العمل في إطار أكشن وأحداثه بها العديد من قصص الحب المتعددة، تكشفها الحلقات الأولى من العمل، كما يظهر بطل العمل في لوك وشخصية جديدة عن أعماله السابقة.

محمد إمام قدم آخر مسلسلاته "هوجان" فى رمضان قبل الماضي، وشاركه البطولة كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبواليزيد، هاجر أحمد، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وكانت آخر أعمال محمد إمام السينمائية فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.