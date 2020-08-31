شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ نادية مصطفى بعد تعافيها من كورونا: الصحة كنز ونعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة نادية مصطفى، على تعافيها من فيروس كورونا: "أشكر الناس كلها التي تواصلت معي للاطمئنان على صحتي.. وأشكر كل من تواصل معي وتعب معي في فترة تعبي ومرضي، وأشكر الأطباء الذين تابعوا معي طوال فترة مرضي". وأضافت نادية مصطفى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "أشكر الله على شفائي من فيروس كورونا، والصحة كنز ونعمة من الله سبحانه وتعالى ولازم نخلي بالنا وعلينا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكنت مرعوبة في بداية ظهور الأعراض لأنني عانيت من كل الأعراض".

وأعلنت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، تعافيها من فيروس كورونا "كوفيد – 19" بعد 16 يوما فى العزل، مؤكدة أنها عاشت الأيام الماضية فى حالة رعب بعد ظهور أعراض الفيروس، قائلة: "اطمنت على نفسى إنى خفيت".

وقالت نادية، عبر حسابها على فيس بوك: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، بعد عزلى 16 يوما وتأكدى بعد 3 تحاليل آخرهم كان تحليل اليوم واطمئنانى على نفسى إنى خفيت.. أستطيع أن أخبركم إنى عشت الأيام اللى فاتت فى رعب بعد ظهور أعراض كورونا، الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ومهما شكرته مش هوفى".