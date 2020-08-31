شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة La Casa De Papel تستغل توقف تصوير الموسم الجديد في عطلة صيفية بالعوامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة الإسبانية إستير آيسبو، بطلة مسلسل الدراما الشهير La Casa De Papel، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها من فترة عطلتها الصيفية التي تقضيها حاليًا في أحد الشواطئ تزامنًا مع توقف تصوير الموسم الجديد من السلسلة الشهيرة.

وظهرت آيسبو في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهي ترتدي مايوه السباحة داخل طوق النجاة "العوامة" الخاصة بها، وسرعان ما حصدت عد كبير من التعليقات والإعجابات.

وأعلنت شبكة نتفليكس منذ أسابيع قليلة عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، وبدأ تصويره فى الثالث من أغسطس الحالى، المسلسل فكرة أليكس بينا.

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وصرح مبتكر ومنتج المسلسل أليكس بينا: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث غير القابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل. وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل (البروفيسور)، حيث تصل الحرب إلى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".