شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر عن صورها الأخيرة: مغرمة بالنساء عبر التاريخ وسعيدة بالتريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة سوسن بدر على صورها الفرعونية الأخيرة، قائلة: "إن فكرة جلسة التصوير الأخيرة فكّر فيها الماكيير الخاص بي، وهو يحب الفرعونيات ويدرس التاريخ الفرعوني"، مضيفة: "شعرت بسعادة كبيرة كوني تريند على تويتر وفرحت إنى تريند بشكلي الفرعوني الذي ظهرت به".

وأضافت سوسن بدر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "أنا شبه الفرعونيات.. وقررت أن أقوم بتحويل صور الفرعونيات على الجدران على صورة حديثة في جلسة تصوير.. ومغرمة بالنساء في التاريخ العربي بأكمله، والسيدات في التاريخ لهم مواقف كثيرة ولم يكن ضعيفات على الإطلاق".

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وتصدر اسم الفنانة سوسن بدر تريندات تويتر مؤخراً، وذلك فور ظهورها في صور جديدة لها تميزت فيها بروح المرأة من مصر القديمة، حيث لاقت الصور رواجاً كبيراً من رواد تويتر ممن أثنوا على الصور التي اعتادت الفنانة القديرة على التميز بها من وقت لآخر، حيث لا تعد تلك المرة الأولى التي تظهر فيها سوسن بدر بصور من تلك النوعية وإنما سبق وظهرت بصور أخرى جعلت كثيرين يلقبونها بـ نفرتيتي العصر.

وبالتالى ما أن تم نشر الصور الجديدة لها حتى لاقت تفاعلا كبيرا مثلما ظهر في تعليقات البعض ممن قالوا: "سوسن بدر مصممة تخطف قلبنا"، في حين قال آخر: "ملامح ملكية من عصر الأسرات بشكل مش طبيعي" .

وظهرت سوسن بدر مؤخراً بصور اعتادها متابعوها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام في إطلالة مشابهة لسيدة مصرية قبل آلاف السنين على أسوار المتاحف، حيث ظهرت بزى فرعوني ممسكة بناى، مما أثار إعجاب متابعيها ممن أشادوا بروعة الصورة في التعليقات وأبرزها من الفنانة مني زكي، أروي جودة وغيرهم من النجوم والنجمات ممن أعربوا عن إعجابهم بالصورة.