شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مى عمر وأحمد زاهر فى شبرامنت من أجل "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق عمل مسلسل "لؤلؤ" تصوير عدد من المشاهد داخل استوديو المغربى بشبرامنت، حيث تجمع بين معظم أبطال العمل منهم مى عمر وأحمد زاهر ونيرمين الفقى وآخرون، ويستمر التصوير عدة أيام وبعدها ينتقل فريق العمل إلى ديكور آخر.

وتخوض مى عمر أولى بطلاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث تظهر من خلال أحدث العمل بدور "مطربة" وهو ما جعلها تجرى العديد من البروفات على الغناء والاستعراضات خلال الفترة الماضية قبل انطلاق تصوير العمل.

مسلسل "لؤلؤ" إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمد مهران وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

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وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.

يشار إلى أن أحمد زاهر، شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، بجانب الفنان محمد رمضان، محمد علاء، روجينا، اللبنانية نور، نجلاء فتحي، رحاب الجمل، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، فيما ينتظر زاهر عرض فيلمه الجديد "زنزانة 7" ويشارك فى بطولت بجانبه نضال الشافعى، وعدد كبير من الفنانين.