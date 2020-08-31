الحكم بحبس إيساف 6 أشهر وكفالة ألف جنيه

رنا صلاح الدين - قضت محكمة جنح العجوزة بمعاقبة الفنان إيساف ورئيس مجلس إدارة شركة للأمن والحراسة، بالحبس 6 أشهر مع دفع كفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك في قضية اتهامه بضرب ضابط سابق وأستاذ جامعي، وإصابتهما، وذلك داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة العجوزة.

وكان قد ورد بلاغ إلى قسم شرطة العجوزة، من كل من “هيثم. س” 45 سنة، ضابط شرطة سابق وآخر أستاذ جامعي، يتهمان الفنان إيساف وشخص آخر، بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما.

وكان المجنى عليهما قد قدما تقريرا طبيا يفيد بالإصابات التى لحقت بهما جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وأرفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى قيدت برقم 4248 سنة 2020.

ومن ناحية أخرى، يستعد محامي الفنان إيساف للاستئناف على الحكم خلال الإسبوع الجاري، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية.