نادية مصطفى تكشف تفاصيل إصابتها وشفائها من فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية نادية مصطفى إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، ولكنها شفيت منه بعدما قضت 16 يوما في العزل، لافتة إلى أنها أجرت ثلاثة تحاليل للتأكد من أنها شفيت تماما.

نادية مصطفى كتبت، على حسابها الخاص بموقع "الفيس بوك": "الحمد لله اللذى بنعمته تتم الصالحات بعد عزلى 16 يوم وتأكدى بعد ٣ تحاليل آخرهم كان تحليل اليوم واطمئنانى على نفسى بإنى خفيت.. أستطيع أن أخبركم بإنى عشت الأيام اللى فاتت فى رعب بعد ظهور أعراض فيروس كورونا".

وأكملت: "الحمد لله حمداً يليق بچلال وجهه وعظيم سلطانه ومهما شكرته مش هوفى، وشكراً جزيلاً دكتور هشام المناوي اللى وجهنى أول أما قلتله/ وشكراً جزيلاً لإهتمام د. حسين جعفر، واللى تابع معايا بكل حب واهتمام أول بأول، وكان هو اللى بيتصل بيا علشان يطمني لأني كنت فى البداية منهارة".

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نادية مصطفى

الفنانة المصرية أضافت: "وشكراً جزيلاً لإخواتى وعشرة عمري الغالي هانى شاكر وتوأم روحه وروحي نهلة حبيبتي، قلقتهم، وشكرا كتيييييييير أوى بأه لشريك حياتي اللى تفانى فى خدمتي واهتم بأكلي.. ودايما كنت بلمح فى عينه الرعب، بس هموت وأعرف هو كان مرعوب عليا ولا مرعوب من كورونا.. بهزر والله.. ربنا يديله الصحة ويخليهولي وبجد تسلم الشدة اللى بتبين معدن الإنسان".

وتابعت: "ويااااارب يخلصنا من الرعب اللى احنا فيه ويزول هذا الوباء عاجلاً وليس أجلاً بقدرة كن فيكون.. ويحميكوا جميعاً ويحفظكوا من كل شر شكراً لچيلان Gilan Samy Omran وإيمى ولحبيبتى توتى Tahany Bortokaly وMustafa Lutfy حبايبى اللى كانوا بيسألوا عليا دايما وهما بس اللى كانوا عارفين مع إنى عارفة وواثقة إنى لو كنت قلتلكم كانت هتبقى مظاهرة حب ملهاش مثيل بحبكم كلكم".