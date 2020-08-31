بسمة وهبة تستمع للقرآن الكريم أثناء خضوعها لجراحة.. فيديو

رنا صلاح الدين - نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة مقطع فيديو حديث لها، قامت بتسجيله قبل دخولها غرفة العمليات للخضوع لعملية جراحية خطيرة خارج البلاد.

بسمة ظهرت في المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، وهي مرتدية الملابس المخصصة للعمليات.

الإعلامية المصرية قالت، خلال الفيديو: "بسم الله توكلت على الله، شرطت على الدكتور طول العملية لازم أسمع قرآن، مافيش أحلى من كده معايا".

وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: "ويبقي ف النهايه كلام الله هو القوه والأمان وعلاقتنا بالله هي الطمأنينه وطوق النجاه باذن الله".

وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة قد سافرت مؤخرا في رحلة علاج خارج مصر، ونشرت صورة لها من داخل الطائرة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

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بسمة علقت على الصورة، بقولها: "رحله علاجيه خارج البلاد اللهم ارچعني مجبوره الخاطر وييسر لي الخير وتقبل دعاء الأحبه فلا تحرموني من دعاؤكم".

وكشفت الإعلامية المصرية، في مقطع فيديو نشرته، أنها ستخضع لعملية جراحية، بدون بنج، حيث قالت: "أحلى حاجة في الدنيا إن الواحد يوصف شعوره وهو داخل يعمل عملية بدون بنج، ويكون عارف إنه هيتألم ولازم يتحمل".

وتابعت: "لازم أوثق اللحظات دي مش عارفة ليه، بس حاسة إنه كويس إن الواحد يوثق اللحظات اللي في حياته مش الحلوة بس، لكن ممكن الواحد يوثق اللحظات اللي بيكون فيها مش عارف اللي جاي إيه، يكون عارف إنه هيتألم، ويكون قلقان يا ترى هيطلع إيه".

وطلبت من جمهورها الدعاء، بقولها: "مهم إن اللحظات دي تتوثق علشان دايما ما ينساش البني آدم إنه مهما كبر فهو ضعيف، ومهما نجح دايما بيبتلى، وربنا كريم، وبطلب منكم تدعولي لأن الدعاء رزق من عند ربنا".