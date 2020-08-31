“إختراع” تامر حسني ومحمود العسيلي بقائمة الأعلى مشاهدة في العالم

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق كليب “إختراع” للنجم المصري تامر حسني ومحمود العسيلي المرتبة 29 على مستوى العالم من حيث نسية المشاهدة على موقع “يوتيوب”.

وحصد الكليب أكثر من 5 ملايين مشاهدة متصدّرًا المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدةً في مصر والوطن العربي بعد طرحه بـ48 ساعة عبر يوتيوب.

وأغنية “اختراع” من كلمات أحمد حسن راؤول، ولحن أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم وتم تسجيلها في استوديو Th production.

أمّا الكليب من إخراج تامر حسني في أوّل تجربة له بهذا المجال وذلك بعد أن كان قد أشرف على إخراج معظم أعماله المصوّرة في السابق. وجاءت فكرة العمل مميّزة جدًا لتتناسب الأجواء مع كلمات الأغنية.

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نفيد بالذكر أن كليب “إختراع” يحتلّ منذ طرحه المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر روجًا في مصر ومختلف البلدان العربية.