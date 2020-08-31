شارب كريم عبدالعزيز يُثير أزمة في “كيرة والجن”

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل الفنان المصري كريم عبدالعزيز تصوير دوره في فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، والمقرَّر عرضه في موسم عيد الأضحي من العام المقبل.

وقال مصدر من داخل العمل، إن شخصية كريم عبدالعزيز تستلزم ظهوره بشارب على مدار الأحداث، ما يتعارض مع دوره كضابط في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، المقرَّر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي أثار أزمة داخل كواليس التصوير، خاصة أن مخرج الفيلم يرفض فكرة الاستعانة بشارب مستعار.

وأوضح المصدر أن الأزمة ما زالت قائمة، ولم يتم إيجاد حل لها إلى الآن، ولا سيَّما أن تصوير الفيلم سيتزامن مع تصوير «الاختيار 2» في بعض الفترات الزمنية.

ويشارك في بطولة «كيرة والجن» أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار أحمد مراد، والفيلم مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد.