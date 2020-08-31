براد بيت إلى فرنسا مع حبيبته الجديدة

أثار الممثل الأمريكي براد بيت فضول المصورين بعد ظهوره رفقة عارضة الأزياء الألمانية نيكول بوتورالسكي، في مطار شارل ديجول بباريس.



ووصلت طائرة خاصة من برلين إلى مطار شارل ديجول في باريس وعلى متنها العارضة البولونية، البالغة من العمر 27 عاما من أصل بولندي، وكانت بانتظار طائرة قادمة من الولايات المتحدة وعلى متنها الممثل الأمريكي براد بيت (56 عاما) ليتوجها معا لاحقا ويستقلان طائرة خاصة إلى جنوب فرنسا، بحسب "FOX NEWS".

وكان بيت وبوتورالسكي يرتديان أقنعة ونظارات شمسية عند الصعود على متن الطائرة.

Advertisements

كما شوهدا في سيارة يقودها سائق نقلتهما إلى المطار في رحلتهما الجديدة، واستقلا الطائرة لمدة ساعة وشوهدا يصلان إلى جنوب فرنسا.