محمد عز ينفي احتراف الغناء.. ويكشف مفاجأة لجمهوره

نفى الفنان المصري محمد عز احترافه الغناء، وقال إنه ليس لديه وقت له لأنه يهتم أكثر بالتمثيل في الوقت الحالي.

وأكد عز، لـ"الخليج 365"، أنه يجهز لعمل مسرحي استعراضي ضخم مع شركة إنتاج كبيرة وسيكون مفاجأة للجمهور.

وتحدث عن مسلسله "بأثر رجعي"، وقال إنه ينتمي إلى نوعية المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة وسيعرض على منصة إلكترونية.



ويشاركه في بطولة المسلسل كل من مي سليم وهالة فاخر وصبري عبدالمنعم وتوني ماهر وهاجر الشرنوبي وإخراج معتز حسام.

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وأشار عز إلى أنه سيشارك كضيف شرف في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي سيتم عرضه في موسم رمضان 2021 بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا، وهو من بطولة النجم أحمد عز وهند صبري وهشام سليم ونضال الشافعي وماجدة زكي وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، ويتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

وكان محمد عز تعاقد مع شركة مزيكا على تقديم مجموعة من الأغاني وطرح كليب" فاكرني مرتاح" على قناة مزيكا.

ويشارك النجم المصري أيضا في فيلم "لعبة شيطان" مع الفنان باسم سمرة، والذي يناقش قضية الألعاب الإلكترونية التي تؤدي إلى الموت وهو من إخراج إبرام نشأت.

