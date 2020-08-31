نتفليكس تغير جلدها.. إليك تحديثات طريقة العرض

نمت منصة نتفليكس لتصبح واحدة من أكبر منصات الترفيه في العالم، وشهدت الكثير من التغييرات الكبيرة منذ إطلاقها حتى الآن، وربما لم يكن العديد من أكبر المعجبين بالمنصة يعلمون أن نتفليكس بدأت كخدمة تأجير (DVD) عبر البريد.



وشهد انتقال الشركة من خدمة تأجير (DVD) عبر البريد إلى أن أصبحت اليوم عملاقة البث عبر الإنترنت الكثير من التقلبات والانعطافات على طول الطريق، لكن التغيير الأكبر ظهر في عام 2013 عندما بدأت نتفليكس في إنتاج وإصدار المحتوى الأصلي الخاص بها، وفي هذه الأيام، من الواضح أن إنتاجات المنصة الأصلية هي أكبر عامل جذب للخدمة.

أعلنت نتفليكس عروض شهر سبتمبر/أيلول 2020، متضمنة 62 فيلمًا وعروضًا خاصة، كما بدأت تطور موقعها على الإنترنت.

وخلال الأيام والأسابيع المقبلة سيبدأ كل المتابعين للمنصة من لمس التطورات الأخيرة، لكن المثير أن بعض المشاهدين استخدموها بالفعل بعد ظهورها لديهم.

وتتعلق أكبر التغييرات بطريقة عرض صفحات المحتوى، حيث لم يعد المحتوى يُعرض على صفحته الخاصة، بل تظهر الأفلام في شكل قوائم.

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في التصميم القديم للمنصة، يؤدي النقر فوق صورة مصغرة على شاشة التصفح الرئيسية أو قائمتك إلى تشغيل رسم متحرك يعرض صورة مصغرة وبعض المعلومات الأساسية.

كما يؤدي النقر فوق العنوان بعد ذلك إلى فتح الصفحة الرئيسية للفيلم أو العرض، والنقر فوق الصورة المصغرة سيؤدي إلى تشغيل العنوان.

باستخدام التصميم الجديد، يؤدي النقر فوق الصورة المصغرة إلى فتح قائمة جديدة، حيث يمكنك تشغيل العنوان وتقييمه وإضافته أو إزالته من قائمتك، وإذا كنت تشاهد مسلسلًا فيمكنك التمرير للأسفل وسترى جميع الحلقات.

قم بالتمرير أكثر قليلاً وستصل إلى قسم جديد يعرض عناوين مماثلة، وإذا كنت تشاهد عرضًا أو فيلمًا تستمتع به، فإن هذا القسم الجديد يعد طريقة رائعة لاكتشاف محتوى مشابه ربما فاتك.

كما يمكنك التمرير لأسفل حيث ستجد القسمين النهائيين، الأول يحوي مجموعة من المحتوى مثل المقاطع الدعائية والميزات الخاصة والمزيد يمكنك النقر عليها لمشاهدتها. والثاني ستجد فيه كل المعلومات التي تحتاجها حول الفيلم أو العرض، مثل الحالة ومعلومات النوع وتقييمات النضج والمزيد.