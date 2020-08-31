الخليج 365 - وكالاتالإثنين 2020/8/31 09:30 م بتوقيت أبوظبي
أكدت الإمارات واليونان ،الإثنين، أن "معاهدة السلام" بين الإمارات وإسرائيل تعزز أركان الأمن والسلام والاستقرار لشعوب منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية من كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان.
كما شددا الجانبان على أن "معاهدة السلام" تعزز الإسهام في رسم مسار جديد للعلاقات يتحقق من خلاله مزيد من التنمية والتعاون والازدهار لمستقبل المنطقة.
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكيرياكوس ميتسوتاكيس العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الإمارات واليونان وإمكانات الارتقاء بها إلى مستويات أرحب تعزز مصالحهما المتبادلة في جميع المجالات.
وتطرق الاتصال، إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط.
وأكد الجانبان في هذا السياق، توافق وجهات النظر والرؤى الإماراتية - اليونانية بشأن ضرورة العمل على إيجاد التسويات السلمية للنزاعات والأزمات التي يشهدها عدد من دول المنطقة ودعم المساعي والحلول الدبلوماسية بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام و الازدهار و يعزز الأمن و الاستقرار الإقليمي والعالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء اليوناني يؤكدان أهمية معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في تعزيز أركان أمن واستقرار المنطقة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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