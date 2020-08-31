سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020.. هبوط كبير

هبط سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية، اليوم الإثنين بمعدلات كبيرة، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، فيما بقي السعر ثابتا في البنوك ومحال الصرافة.

ووفق متعاملون في سوق الصرف فإن تجار السوق الموازية (السوداء) يشترون الدولار من العملاء سعر يتراوح ما بين 7000 - 7150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، مقابل 7450 و7550 أمس.

كان مصرف لبنان المركزي أصدر تعميما، الخميس الماضي، يستهدف تتبع كبار عملاء البنوك الذين حولوا ما يزيد على نصف مليون دولار منذ 3 سنوات، كما طالب المصارف بطمأنة عملائها بخصوص حقهم في الحصول على ودائعهم الدولارية.

وقال التعميم إنه يتعين على البنوك حث مودعيها الذين حولوا ما يزيد على 500 ألف دولار للخارج من أول يوليو/ تموز 2017 على إيداع مبلغ في حساب خاص "مجمد لمدة 5 سنوات" في لبنان يوازي 15% من القيمة المحولة بهدف تعزيز السيولة.

وفي مواجهة خسائر مالية تبلغ ثلاثة أضعاف حجم اقتصاده، يكافح لبنان للبقاء واقفا على قدميه مع احتياطيات متضائلة وتضخم متصاعد وصل إلى 112٪ سنويا في حزيران، إلى جانب أزمة العملة.

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وتوقفت محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار منذ شهور حيث تحاول الحكومة توحيد وجهات النظر مع أصحاب المصلحة الآخرين بشأن الخسائر المالية.

مصرف لبنان المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافة

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت بسعر 3850 ليرة للشراء والبيع بسعر 3900 ليرة.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة، هناك 4 شروط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

البنوك

حددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار من البنك لصغار المودعين.