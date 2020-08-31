سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 31 أغسطس

حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وسط زيادة الطلب.

ووفق وسائل إعلام محلية سودانية، بلغ أعلى سعر للدولار في السوق الموازية 206 جنيهات، فيما بلغ متوسط السعر 203 جنيهات، فيما استقر السعر لدى البنوك عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

والاقتصاد السوداني عرضة لخطر التراجع دون توقف، متأثرا بتضخم سنوي يفوق 100% وعجز في إمدادات الكهرباء والخبز والوقود والأدوية، ويعاني البلد أيضا لجمع عملة صعبة من أجل واردات الوقود.

وكان السودان قد أعلن في يونيو/حزيران أنه سينشئ صندوقا لتمويل التجارة بمحفظة حجمها ملياري دولار للمساعدة في استيراد وتصدير السلع الأساسية المهمة مثل القمح، وذلك في ظل تضاؤل إمدادات النقد الأجنبي المتداولة.

ويتوقع متعاملون في السودان مزيدا من التراجع في قيمة العملة الوطنية الجنيه مقابل النقد الأجنبي، إذا ما استمرت الأوضاع على هذا المنوال، حسب وسائل إعلام محلية.

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ويسيطر الارتفاع المضطرد في قيمة العملات الأجنبية على الشارع السوداني بشكل لافت، وأخذ حيزا واسعا من النقاشات في الأندية والأماكن العامة، وبرز عن ذلك مخاوف السودانيين من انهيار الوضع الاقتصادي في بلادهم لأبعد من ذلك.

سعر اليورو والإسترليني

وبلغ متوسط سعر اليورو في البنوك 65.47 جنيه للشراء و65.80 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك المركزي.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني 73.40 جنيه للشراء و73.76 جنيه للبيع .

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

وسجل الدينار الكويتي 179.15 جنيه للشراء و180.04 جنيه للبيع في نفس البنك.