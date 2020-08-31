سيلينا غوميز تتعاون مع فرقة البوب الكورية Blackpink في Ice Cream

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت المغنية الأميركية "سيلينا غوميز" بالتعاون مع فرقة Blackpink الكورية أغنية جديدة بعنوان "Ice Cream".

حقق الفيديو عبر قناة فرقة البوب الكورية أكثر من 135 مليون مشاهدة حتى الآن منذ طرحه في 27 من شهر أغسطس الجاري. يذكر أن قناة فرقة بلاكبينك النسائية على اليوتيوب تحظى بحوالي 46 مليون متابع. كما حقق فيديو لوراء كواليس تصوير الاغنية على حساب الفرقة على اليوتيوب حوالي 13 مليون مشاهدة بعد طرحه قبل يومين.

كما أنها أصبحت رابع أكثر فرقة فتيات تصدرًا للآيتونز من حول العالم مع طرح “Ice Cream” واستطاعت التغلب على الفرقة الأمريكية Fifth Harmony.

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وشارك في كتابة أغنية Blackpink كل من؛ المغنية الأميركية "آريانا غراندي"، و"تيدي بارك"، "بيكو بوم"، والمنتجان التنفيذيان "تومي براون" و"ستيف فرانكس".



وتعد هذه الأغنية الثانية التي تتعاون فيها فرقة الكيبوب مع نجمات عالميات، ففي أغنيتهم الأولى Sour Candy تعاونوا مع النجمة الأميركية "ليدي غاغا" وحققت أكثر من 79 مليون مشاهدة على "يوتيوب" رغم عدم تصوير الإغنية.

وفازت فرقة BLACKPINK بجائزة أفضل أغنية صيفية للعام عن أغنية “How You Like That” في حفل توزيع جوائز ال أم تي في الذي أقيم مساء أمس، وهي فئة تعتمد على تصويت المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي.