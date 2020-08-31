هيفاء وهبي تنهي تصوير "أسود فاتح"

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"الخليج 365" من بيروت: إنتهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل «أسود فاتح»، يوم أمس بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا.

وحرص المنتج صادق الصباح، على توجيه الشكر للفنانين المصريين المشاركين بمسلسل "أسود فاتح"، كما حرص أيضًا على توجيه الشكر للفنانة هيفاء وهبي.

وكتب الصباح، عبر حسابه على تويتر: "مع قرب انتهاء تصوير مسلسل أسود فاتح، أشكر كل فريق العمل المصري الذي تعب واجتهد معنا وعايش الفترات الصعبة التي مرّت على لبنان".

وأضاف: "كما أعتز بالنجمة اللبنانية المتميزة هيفاء وهبي على أدائها الرائع وجديتها في العمل، وقريباً نعلن تفاصيل إضافية حول توقيت عرض العمل".

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.