«المتحولون الجدد» يتصدر الإيرادات في أميركا الشمالية

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"الخليج 365" من بيروت: تصدر فيلم الرعب الجديد "المتحولون الجدد" أو The New Mutants إيرادات السينما في أميركا الشمالية، مطلع الأسبوع، محققا 7 ملايين دولار، وهو من بطولة مايسي وليامز، وأنيا تايلور، وتشارلي هيتون، وأليس براجا، ومن إخراج جوش بون.

وعلى الرغم من أن الإيرادات كانت عند الحد الأدنى من التوقعات، فإن عرض شركتي ديزني وتوينتيث سينشوري استديوز للفيلم يمثل أكبر عرض أول حتى الآن لفيلم جديد خلال الجائحة.

وقالت ديزني إن ما بين 60 و70% تقريباً من دور السينما أعادت فتح أبوابها في شتى أنحاء الولايات المتحدة وكندا. ولكن ما زال بعض من أكبر أسواق السينما ومن بينها لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة ونيوجيرسي ونيويورك مغلقاً.

وفي المناطق التي استأنفت فيها دور السينما نشاطها يتم فرض حد أقصى للطاقة الاستيعابية لدور السينما، إضافة إلى إبقاء مسافة بين المقاعد التزاما بتدابير التباعد الاجتماعي.



وقال المحلل ديفيد إيه.جروس، إن "المتحولين الجدد" كان سيحقق نحو 14 مليون دولار لو كانت كل دور السينما البالغ عددها 6 آلاف دار في الولايات المتحدة مفتوحة.

واحتل فيلم الحركة والإثارة "Unhinged" المركز الثاني في ثاني أسبوع لعرضه محققا 2 مليون و600 ألف دولار، وهو من بطولة راسل كرو وكارين بيستوريوس وجابرييل بيتمان وجيمي سمبسون ومن إخراج ديريك بورت.

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وجاء في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة الجديد "سبونج بوب: الهروب" محققا 604 آلاف دولار.

واحتل المركز الرابع الفيلم الكوميدي الجديد "التاريخ الشخصي لديفيد كوبرفيلد" وحقق 520 ألف دولار، وهو من بطولة ديف باتيل وأنورين بارنارد وبيتر كابالدي ومورفيد كلارك ومن إخراج أرماندو يانوتشي.

وجاء في المركز الخامس فيلم الدراما "كلمات على جدران الحمام" محققا 453 ألفا و360 دولارا في ثاني أسبوع لعرضه، وهو من بطولة تشارلي بلامر وآندي جارسيا وتايلور راسل وأناسوفيا روب ومن إخراج ثور فرودينتال.