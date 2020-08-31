شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يوجه رسالة لمنتقديه: مراتى اتدمرت نفسيا ولن أسمح بالتدخل فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، نجم مسرح مصر، على حملة الانتقادات والتنمر التي تعرض لها وزوجته بعد حضورهما حفل زفاف شقيقة النجم مصطفى خاطر بعد مرور عدة أسابيع من وفاة طفلهما.

وشارك "أوس أوس"، جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة برفقة زوجته معلقا :"أنا مش محتاج أبرر وأحكى أي حاجة عن حياتى والست اللى قلبى اخترها كنت ساعتها في أول موسم لتياترو مصر كنا نتقاضى مرتبات مش ممكن تفتح بيت وأول ما اتجوزت كنت قاعد في بيت إيجار كمان أنا بس هكتفى بالنقطتين دول علشان أصحاب العقول والنفوس المريضة يعرفوا ويبطلوا نغمة (الفلوس بتعمل اكتر من كده )، الفلوس ممكن تشترى سرير بس ماتشتريش النوم! ومش أنا بس دا أغلب المشاهير اللى بتحسدوهم على حياتهم دلوقتى ماتعرفش بدا من أمتى واتبهدل إزاى ولولا وجود حد جنبه بيسنده ويدعمه ماكنش هيعرف يعدى من أي مشكله نفسية أو مادية في حياته".



أوس أوس عبر انستجرام

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وأضاف: "مش معنى إنى بنزل أشتغل أو بتصور وأنا مبسوط ده معناه إنى هموت من الفرحة بس دى مهنتى واجبى ناحية جمهورى إنى أخرجه من أي حزن هو فيه كل ده بعمله على حساب حزنى وجرحى ووجعى أنا ..وفى الآخر بتشتم برضه ".



أوس أوس وزوجته



واختتم قائلا: "أنا بقول الكلام ده ولن اسمح بأي تدخل في حياتى الشخصية مرة أخرى سواء بالخير أو بالشر أو دخول اسم مراتى في أي كلمة من كلام المرضى النفسيين. مراتى اللى أخوها متوفى وابنها متوفى وما صدقت أول مرة أخرجها نروح مناسبة ودمرتوها نفسيا تانى بكلامكم المريض.. حسبى الله ونعم الوكيل فيكم.. حقك عليا ياست الكل، سكت كتير وكنت بعدى لكن مفيش فايدة.. كل واحد يركز في حياته.. الطموح حلم مشروع عند كل الناس أسعى واتعب وكافح وربنا اللى بيكافئ مش البشر بدل ماتفضل تبُص في حياة الناس".