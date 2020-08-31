شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يكشف عن صورة لعمله الجديد مع المطرب ميتر جيمس: ثقة فى الله نجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد رمضان، عن صورة جديدة له من كواليس عمله الفني المقبل مع المطرب العالمي ميتر جيمس، المقرر له عرضه الأيام المقبلة، والذي يقوم بتصويره في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نشر صورة منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام وهو يرتدي ملابس باللون الأبيض والأسود وكتب " قريباً جداً، يا حبيبي، ثقة في الله نجاح".

وكان قد نشر رمضان صورة جديدة برفقة المطرب العالمي ميتر جيمس، منذ أيام، وكتب معلقا: "انتظروا مفاجأة كبيرة.. ثقة فى الله نجاح"، إلا أنه لم يعلن المزيد من التفاصيل.

ومؤخرا حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي على انستجرام بمقاطع فيديو خلال رحلته إلى دولة الإمارات، حيث ظهر برفقة أسرته، وهو يتجول في عدد من الأماكن داخل مدينة دبي.

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كما استغل الفنان محمد رمضان رحلته الخاصة لمدينة دبي الإماراتية، بصحبة أطفاله وعائلته، في ممارسة بعض التمارين الرياضية داخل الطائرة الخاصة التي يستقلها، حيث ظهر في مقطع فيديو جديد شارك به متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع انستجرام، وهو يؤدي بعض التدريبات داخل حجرته الخاصة في الطائرة التي يستقلها متجهة إلى مدينة دبي.

وظهر رمضان وهو يقوم بتأدية التدريبات على ألحان أغنيته الشهيرة نمبر وان، وسرعان ما حصد عددا كبيرا من المشاهدات على الفيديو الذي نشره عبر حسابه منذ دقائق.