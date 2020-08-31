شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح كليب"زى ما انتى" بتقنية سينمائية.. شاهد واستمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم عمرو دياب، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، كليب أغنيته "زي ما انتي" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران"، حيث صورها مع فرقته الموسيقية في مدينة الساحل الشمالى، وسط أجواء صيفية، ارتدى خلالها الهضبة ملابس تتماشى مع حالة الأغنية وأجوائها، فضلا عن التقنية السينمائية التي صورت بها الأغنية.

"زي ما انتي" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، وحققت انتشارا واسعاً عند طرحها في ألبوم "سهران".

وفي سياق متصل، ما زالت أغنية "أماكن السهر" للهضبة تحقق نجاحا، حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب الـ7 ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة الهندى، وهى أول أغنية تظهر فيها النجمة دينا الشربينى.

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وفى سياق متصل هنأ الحساب الرسمى لجائزة world music awards عبر موقع "فيس بوك"، عمرو دياب على نجاح أغنيته الجديدة "أماكن السهر".

وتعد هذه الأغنية هى ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائى، حيث كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام 1996 عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب وماله" عام 2005.