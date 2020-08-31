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سلمى حايك وأسرتها بالكمامات على الشاطئ فى اليونان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية البالغة من العمر 53 عاما سلمى حايك وهى فى نزهة رومانسية مع زوجها فرانسوا هنرى بينولت، وذلك فى ميكونوس باليونان، وظهر الثنائى وهما مرتديان الكمامات وكذلك كامل الأسرة.

 

وكانت النجمة العالمية لبنانية الأصل سلمى حايك عبرت عن حزنها الكبير على ما حدث فى لبنان نتيجة انفجار بيروت مؤخرا، ونشرت فيديو للانفجار، عبر حسابها بموقع "إنسجرام"، معلقة عليه "دمر انفجاران عاصمة لبنان .. قلبى المكسور يخرج لجميع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم والذين هم فى المناطق المتضررة فى بيروت المحبوبة".

 

وفى سياق متصل قررت شركة Lionsgate تأجيل فيلم سلمى حايك الجديد The Hitman’s Wife’s Bodyguard، لمدة عام وذلك بسبب توقف الإنتاج السينمائى بسبب فيروس ، على أن يطرح العمل فى 20 أغسطس من العام المقبل 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، العمل من بطول مجموعة متميزة من الممثلين وهم رايان رينولدز وصمويل إل جاكسون وسلمى حايك وفرانك جريلو وريتشارد إي جرانت توم هوبر وأنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

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فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard يعد تكملة للجزء الأول من العمل The Hitman’s Bodyguard، الذى طرح فى عام 2017.

 

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