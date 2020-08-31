شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز "موديل" وتستعرض أنوثتها للترويج لمنتجها الجديد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت النجمة العالمية جنيفر لوبيز لعارضة أزياء "موديل"، من أجل الترويج لمنتجها الجديد للحفاظ على البشرة الذى أطلقته منذ أيام، حيث نشرت مقطع فيديو تستعرض فيه أنوثتها وجمالها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، من أجل الترويج للمنتج الجديد.

وسرعان ما لقيت النجمة العالمية التى تمتلك أكثر من 130 مليون متابع عبر حسابها بإنستجرام، الكثير من التفاعل من قبل جمهورها ومتابعيها.

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على جانب آخر النجمة جنيفر لوبيز تعيش أفضل أوقاتها حالياً برفقة عائلتها، مثلما ظهر عبر خاصية الاستوري على موقع إنستجرام، حيث نشرت أكثر من صورة مع عائلتها، وعلقت عليها بكتابة: "وقت العائلة"، ولكن أكثر صورة خطفت بها الأنظار هي ظهورها بدون ميكب نهائياً، خلال واحدة من تلك الصور التي تفاعلت من خلالها مع متابعيها حيث تناقلتها الصحف والمواقع التي أثنت على جمال لوبيز الذى لا يزال لا يتأثر بسن، نظراً لإتمامها مؤخراً عامها الـ 51.

من ناحية أخرى دوماً ما تعتاد النجمة جنيفر لوبيز على الاستمتاع بوقتها بأفضل طريقة ممكنة بصحبة عائلتها، وهو الأمر الذي يظهر جلياً من وقت لآخر سواء رصدتها عدسات المصورين أو من خلال حسابها على موقع إنستجرام.

وكانت لوبيز فاجأت متابعيها قبل أيام بنشر أكثر من فيديو مع عائلتها مكونة من أليكس ردوريجيز خطيبها، وأبنائهم، حيث علقت عليه بأن تلك الفيديوهات من حفلهم العائلي عبر ميكس أغاني لها قاموا بالرقص عليه.







