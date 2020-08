شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا مذهلة وأنيقة فى حفل اليونيسيف بتوقيع Ralph and Russo.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف عن النجمة العالمية ريتا أورا أنها واحدة من أهم وأبرز إيقونات الجمال والأناقة فى العالم، حيث تنتقى تصميمات ملابسها من أهم وأشهر دور الأزياء العالمية.

وحضرت ريتا أورا أمس حفل LuisaViaRoma الخاص باليونيسف، وهو الحفل الذى أقيم فى La Certosa di San Giacomo فى كابرى بإيطاليا، وقد خطفت أورا البالغة من العمر 29 عاما الأنظار نحوها بمجرد وصولها لمكان الحفل.



ظهرت ريتا أورا بفستان "see through" باللون الفضى يحمل بعض التطريز باللونين الفضى والوردى، من تصميم دار أزياء "Ralph and Russo" وهو واحد من أكثر الدور التى تفضلها نجمات العالم.

ولم تنسى ريتا أورا الحفاظ على إجراءات السلامة خوفا من انتشار فيروس كورونا " covid-19 " الذى هدد العالم، فحرصت على ارتداء "ماسك" بنفس القماش والتطريز، وذلك لكى تضيف المزيد من البريق على إطلالتها علي السجادة الحمراء، وظهرت ريتا أورا بعدد من الصور وهي بصحبة العازف الشهير أندريا بوتشيلي .

وأشارت ريتا أورا عبر صفحتها الشخصية بموقع " تويتر " أن هذا هو الحدث الأول لها منذ إعلان الحجر المنزلي بسبب كورونا، وأشارت أورا قائلة : "إنه لمن دواعي سروري وأشكركمUNICEF على استضافتي هذا العام كنجمة وسفيرة ، أنا فخورة جدا بكل العمل الذي تقوم به".



