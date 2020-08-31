صور.. مصطفى قمر يقضي إجازة الصيف مع أسرته في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر : يقضي الفنان مصطفى قمر، حاليا إجازة الصيف، في مطروح، بصحبة أسرته. ونشر قمر، صور عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "مطروح.. احترم خصوصيتك". وحرص من خلالها على الترويج لسحر وجمال منطقة مرسى مطروح. ومن المقرر أن يطرح مصطفى قمر، أغنية من ألبومه الجديد"لمن يهمه الأمر 2" الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وهي بعنوان "حبك على جبيني" من كلمات رضا زايد، ألحان وتوزيع مصطفى قمر.

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