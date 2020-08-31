فيديو ..محمد محمود عبد العزيز يهنئ ياسر الحريري بزفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
ظهر الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، في حفل زفاف منظم الحفلات ياسر الحريري، الذي أقيم أمس الأحد.
ونشر محمد محمود، فيديو له أثناء تواجده بحفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك ياسر الحريري.. يا مجمعنا من زمان.. صديقي وعشرة السنين تامر حسني .. كنت واحشني وحبيبي المحترم محمود العسيلي.. مبروك عليكوا الأغنية الجامدة".
وأضاف: "والله انبسطت أوي بلمتنا اللي ما حصلتش بقالها سنين وحسيت إننا رجعنا لسنين حلوة واتبسطت بكل أصحابنا اللي قابلتهم في الفرح، بجد كنتوا واحشني أوي".
يذكر أن، حفل زفاف منظم الحفلات ياسر الحريري وخبيرة التجميل إيمان العبد، أقيم مساء أمس الأحد، بأحد الشواطئ بالساحل الشمالي.
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