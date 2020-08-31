شاهد..ثعبان يتسلل إلى داخل جسم امرأة عبر فمها أثناء نومها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 46 دقيقة

سمعنا عن مواقف كثيرة وطريفة مرتبطة بالنوم ، ولكن الموقف الأغرب الذي ممكن أن تسمعه هو دخول ثعبان إلى جسم إمرأة أثناء تومها عبر فمها .

وأظهرت لقطات مرعبة لحظة إزالة ثعبان يبلغ طوله 4 أقدام من حلق سيدة روسية، بعد أن دخل جسمها عبر فمها أثناء نومها.

وكشفت التقارير، أن الثعبان زحف بداخلها بينما كانت نائمة في ساحة منزلها في قرية ليفاشي في داغستان، إذ إنه وبعد شعور السيدة بتوعك، تم نقلها فورا إلى المستشفى، حيث تم تخديرها بشكل تام.

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وتُظهر لقطات الفيديو يد طبيب يرتدي قفازًا وهو يزيل الثعبان بعد إدخال أنبوب أسفل حلقها.

وظهرت مسعفة وهي تمسك الثعبان ويظهر على وجهها ملامح التعجب والرعب خلال سحب الثعبان من فم المرأة، وقفزت للخلف مذعورة وسط صراخ الطاقم الطبي الذي اكتشف طول الثعبان داخل المريضة.

ويقول السكان المحليون: إن مثل هذه الحوادث تحدث بشكل غير متكرر، وينصح كبار السن والشباب بعدم النوم في الخارج بسبب خطر زحف الثعابين داخل أفواههم.