نيمار يكشف عن مستقبله مع باريس سان جيرمان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

تداولت بعض وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة عن رغبة النجم البرازيي نيمار جونيور مغادرة ملعب “حديقة الأمراء” والعودة مرة أخرى للكامب نو .

وكشفت المجلة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان عن إجرائها حوارا مع نجم فريقها البرازيلي نيمار دا سيلفا، والذي أكد من خلاله استمراره مع النادي الباريسي الموسم المقبل.

ووفقا للحوار، الذي ستنشره المجلة، اليوم الإثنين، فإن نيمار أكد أنه سيبقى في باريس سان جيرمان الموسم المقبل، مشددا على سعادته بالتواجد في ملعب ”حديقة الأمراء“.

وقال نيمار: ”سأبقى في باريس سان جيرمان الموسم المقبل، ولدي طموح بالعودة مرة أخرى لنهائي دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة للفوز بها“.

وارتبط اسم نيمار بالعودة للبارسا، في الموسم المقبل ولكن لم يدخل برشلونة في مفاوضات رسمية لضم اللاعب.

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نيمار خسر نهائي دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان على يد بايرن ميونخ ليفقد أول فرصة له لحصد اللقب بعيدا عن برشلونة.

وكانت تقارير صحفية برازيلية، زعمت أخيرا أن نيمار ما زال يرغب في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي.

فيما كشفت تقارير أخرى، أن النجم البرازيلي تقدم بطلب إلى إدارة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، لمحاولة ضم الأرجنتيني لوينيل ميسي، والذي قرر إنهاء حقبته الحالية مع برشلونة.

ويرى نيمار أن الفرصة سانحة، كون النجم الأرجنتيني يرغب في مغادرة النادي الكاتالوني، بسبب ما مر به في الفترة الماضية.

يذكر أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان الحالي ينتهي في يونيو 2022، وهناك مفاوضات مع الإدارة لتمديده لبضع سنوات أخرى.