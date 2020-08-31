أغنية ROCKSTAR لـ DaBaby الأكثر استماعاً في صيف 2020

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف Spotify عن الأغاني الأكثر استماعاً على مدار الأشهر القليلة الماضية، خصوصاً أغاني الهيب هوب في الإمارات، حيث تصدر مغني الراب الأمريكي DaBaby قوائم الأغاني في الإمارات والعالم بأغنية ROCKSTAR، التي يشارك فيها أيضاً Roddy Ricch، حيث كانت الأغنية الأكثر استماعاً في صيف 2020.

وعلّق مغني الراب DaBaby على نجاح الأغنية المتصاعد قائلاً: «كنت أعرف أن ROCKSTAR ستكون أغنية ناجحة عند التسجيل، لكن حين رأيتها تتحول إلى أغنية عالمية راودني شعور رائع».

وما يؤكد تزايد الإقبال على موسيقى الهيب هوب العربية في الإمارات، احتلال أغنية «وناسه» لنجم الراب الإقليمي DJ-MK للمرتبة الثانية على قائمة الأغاني الأكثر استماعاً، تلتها مجموعة من مغنّي الراب من أمريكا الشمالية منهم StaySolidRocky وDrake Lil Mosey وTravis ScottوThe Weeknd وRoddy Ricch.

وما يعكس تعدد الثقافات في الإمارات احتلال الفنان الفلبيني المقيم في أبوظبي Brian Pepito المركز التاسع بأغنيته Bisayang Gwapito، وفي نتيجة تظهر تمازج الثقافات، حل الموسيقي الكندي Powfu بأغنية death bed (coffee for your head) مع المغني وكاتب الأغاني الفلبيني البريطاني Beabadoobee في المرتبة العاشرة.

أما على الصعيد العالمي، فتُعد أغنية Blinding Lights للمغني Weeknd ثاني أكثر الأغاني استماعاً هذا الصيف، تليها الأغنية الحماسية التي اشتهرت في قوائم أغاني التمارين الرياضية على Roses – Imanbek Remix للمغني SAINt JHN.