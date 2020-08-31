تهنئة وهدية من تايلور سويفت لطالب ماجستير

متابعة بتجــــــــــرد: أرسلت النجمة الأمريكية تايلور سويفت رسالة تهنئة وهدية تذكارية لطالب ماجستير من معجبيها بعد حصوله على الدرجة العلمية، وتمنت له نيل درجة الدكتوراه في أقرب فرصة.

وقالت سويفت (30 سنة) في رسالتها للمعجب: «أرى كيف تساندني في الموسيقى التي أقدمها على مدار سنوات عدة، وأسعد بذلك كثيراً، فخورة بنجاحك وشجاعتك في حياتك الشخصية، واختيارك أن تحيا وتحب بأمانة رغم صعوبة ذلك أحياناً، أهنئك على إنجازك العلمي وأتمنى لك النجاح دائماً».

وأضافت المطربة الأمريكية أنه «في ظل أزمة وباء كورونا من المهم أن نحتفل بأي لحظات عظيمة، أتمنى أن تظل على إنجازك وسط كل هذا الاضطراب والفوضى، لك حبي وأطيب تمنياتي».

من جانبه، رد المعجب على سويفت، ممتدحاً «رسالتها الجميلة، والوقت الذي اقتطعته لكي تكتبها، أنت تمثلين الإلهام لي، ولا أستطيع التعبير بالكلمات عن مدى امتناني لك».

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وأهدت النجمة الأمريكية ألبومها الجديد «فلكلور»، الذي أصدرته الشهر الماضي إلى ذلك المعجب المتفوق، وقالت إنها تتمنى أن تنال أغنياتها إعجابه، وتشكل له واحة من الراحة والاستمتاع وهو يواصل تفوقه ونجاحه في الحياة.

وأعربت سويفت عن أمنيتها أن تواصل نجاحها في الموسيقى والحياة، وأن تظل مصدر إلهام لمعجبيها ومتابعيها.

من جانب آخر، أعلنت سويفت أنها ستظل على موقفها من مناهضة العنصرية في أمريكا، ووحشية بعض رجال الشرطة، واستعلاء البعض من البيض، مؤكدة أن أغنياتها تحمل مواقفها في الحياة، وهي ليست على استعداد للتخلي عنها.