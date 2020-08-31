الموت يفجع أحمد عز قبل عرض “علاء الدين” بساعات

متابعة بتجـــــــــــرد: تلقى الفنان المصري أحمد عز صدمة موجعة بوفاة زوج خالته سمير عبدالرحيم قبل انطلاق عرض مسرحية «علاء الدين» على مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر.
وقال مصدر صحفي إن عز قدم العرض احتراماً للجمهور رغم أحزانه، إلا أنه شيع جثمان زوج خالته في اليوم التالي للعرض، مضيفاً أن بطل المسرحية متواجد حالياً مع خالته وأبنائها للشد من أزرهم في مصابهم الجلل.
يذكر أن مسرحية «علاء الدين» تُعرض بشكل أسبوعي على مسرح «كايرو شو»، ويشارك في بطولتها تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد جمعة، كريم عفيفي وهشام إسماعيل، من إخراج مجدي الهواري.
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