نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 11 دقيقة مضت التعليقات على بالصور – شاهدوا فخامة قصر جاستن بيبر وهايلي بالدوين الجديد مغلقة

متابعة بتجــــــــــــرد: على الرغم من أنهما اشتريا مسكنهما الحالي في بيفرلي هيلز قبل 18 شهراً تقريباً، إلا أن النجم جاستن بيبر وزوجته النجمة هايلي بالدوين قاما بشراء قصر ضخم في حي مليء بالمشاهير مقابل مبلغ يقدر بـ 25.8 مليون دولار.

وتقع ملكية جاستن وهايلي الجديدة في أعالي الجبال فوق بيفرلي هيلز، داخل متنزه Beverly Park، وهو مجمع معروف بقصوره الضخمة وسكانه المشهورين – ومن بين مالكي المنازل الحاليين صوفيا فيرغارا، ودينزل واشنطن، وسيلفستر ستالون، وإدي ميرفي، ورود ستيوارت.

Advertisements

يشمل القصر الذي تبلغ مساحته 11 ألف قدم مربع، سبع غرف نوم و10 حمامات، إضافة إلى مجموعة كبيرة من وسائل الراحة الراقية، كما يحتوي على بهو كبير من طابقين يتميز بأرضيات من الحجر الأسود والأبيض، إضافة إلى درج منحني، أما في الطابق العلوي، يحتوي الجناح الرئيسي على غرفة جلوس خاصة به وجدران زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف مفتوحة على فناء رفيع يطل على الجبال المحيطة. تم تجهيز الحمام المصمم على طراز السبا بثريا معلقة فوق حوض الاستحمام.

وتشمل المساحات الفخمة الأخرى صالة رياضية منزلية وقاعة سينما عازلة للصوت مع كراسي للقبطان مبطنة بمفروشات قطيفة زرقاء من الكوبالت، وفي الخارج توجد ساحة لوجيا مغطاة للترفيه ومدفأة خارجية ومسبح لا متناهى ومنصة بحجم كرة القدم من العشب الأخضر وملعب تنس بالحجم الكامل.