إيما روبرتس حامل وهذا جنس جنينها

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الممثلة الأميركية إيما روبرتس عن حملها بطفلها الأول من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها في إنستغرام.

وظهرت إيما (29 عاماً) في الصور مع والد طفلها غاريت هيدلاند وبدت في مرحلة متقدمة من الحمل.

وأكدت النجمة أنها تنتظر مولوداً “ذكر”، وعلقت على الصور قائلة: “أنا وأكثر شابين أحبهما” في إشارة إلى غاريت وطفلها المنتظر.

وبدت الممثلة في الصور بإطلالة ملائكية من خلال فستان أبيض منقط بأكتاف مكشوفة يصل إلى كاحليها.

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وفي يوليو الماضي انتشرت العديد من الشائعات حول حمل إيما من دون أي تأكيد أو نفي من النجمة.

وارتبطت ابنة شقيقة جوليا روبرتس، بغاريت في مارس 2019.

واشتهر غاريت من خلال دوره في بطولة فيلم Mudbound من إنتاج Netflix والمرشح لجائزة الأوسكار، بالإضافة إلى فيلم الحركة والمغامرة Triple Frontier الذي لعب فيه دور البطولة مع شخصيات شهيرة مثل بن أفليك وأوسكار إسحاق وتشارلي هوننام وبيدرو باسكال.