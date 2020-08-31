نجل هشام سليم يتّهم المسلسلات بالتحريض على التحرش

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف نور، نجل النجم المصري هشام سليم، عن موافقته لرأي الممثلة المصرية يسرا اللوزي بأن بعض المسلسلات التلفزيونية تحرّض على انتشار التحرش في المجتمع.

واتفقت اللوزي مع نور في حلقة نقاشية عبر تطبيق “إنستغرام”، على أن المسلسلات تشجّع على التحرّش، مشيرةً إلى أنها تعرّضت للتحرش عندما كانت في المرحلة الثانوية من أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات. ولفتت إلى أن التحرّش يظهر لدى الأطفال بسبب وجود عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التي تساعد على انتشار ذلك، لتناولها تلك الأمور بأسلوب مضحك.

من جانبه، أكد الشاب المثير للجدل أن المسلسلات والأفلام المصرية تتناول عنف الرجل ضد المرأة، ولكنها لا تتناول الجانب الرومانسي بين الرجل والمرأة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليق نور ويسرا على موضوع التحرش، وانقسمت التعليقات بين من وافق على رأيهما ومن اعترض على فكرة التعميم.