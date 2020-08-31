خالد النبوي يكتشف الاستخدام الحقيقي لجراب التدريب

متابعة بتجـــــــــــرد: يحرص عدد كبير من الفنانين على نشر صورهم وهم في صالات التدريب لإظهار عضلاتهم التي اكتسبوها أو لياقتهم البدنية أو حتى نوع التمرينات الرياضية التي يمارسونها.
ومن المعروف أن النبوي من الفنانين الذين يحرصون على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، إلا أنه شارك متابعيه لحظات اكتشاف جديد في إحدى صالات التدريب، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي في”إنستغرام” يظهر فيها وهو يتعلّق بجراب التدريب الخاص برياضة الملاكمة، وعلّق على الصورة ساخراً: “طلعنا كل السنين ديه بنستخدمها غلط”، لتنفجر التعليقات المرحة والممازحة له.
من ناحية أخرى، يواصل النجم المصري تصوير دوره في فيلم “قمر 14” والذي يشارك في بطولته كلٌ من شيرين رضا، غادة عادل، أمينة خليل، وبيومي فؤاد.
يُذكر أن النبوي شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل “لما كنا صغيرين” من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة ريهام حجاج ومحمود حميدة وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.
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