أديل تظهر بالبكيني وتواجه اتهامات بإهانة هذا البلد

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت النجمة العالمية أديل الجمهور بظهور جديد لها بعد أن خسرت وزنها الزائد وأصبحت تتمتع بقوام رشيق.
وظهرت وهي ترتدي ببكيني مصمم على هيئة علم جامايكا مع تصفيفة شعر على هيئة دوائر تميّز الثقافة الكاريبية.
ونشرت عبر صفحتها الخاصة على الإنستغرام، صورة لها بهذه الإطلالة، بمناسبة ذكرى إحتفالات كرنفال Notting Hill في لندن، والذي أُلغي بسبب فيروس كورونا، وتم الإحتفاء به إفتراضياً عبر صور نشرها محبوه على مواقع التواصل الإجتماعي.
وقد إتُهمت النجمة البريطانية بإهانة جامايكا بإرتداء البيكيني على هيئة العلم، وتساءل البعض عن سبب عدم إرتدائها العلم البريطاني.
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