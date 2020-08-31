رابح صقر يكشف عن تعاون فني مع أحلام

متابعة بتجـــــــــــرد: عبّرت النجمة الإماراتية أحلام عن إعجابها بالأغنيات التي يقدّمها الفنان السعودي رابح صقر.

وردّت أحلام على سؤال أحمد متابعيها حول ماذا تحب من أغنيات رابح صقر وقالت: “أولّا أحب رابح نفسه وأحب مدرسته وأكثر أغانيه”.

ورد رابح صقر على كلام أحلام في تغريدة له عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” بالقول: “أم فاهد، تحرجيني بطيب قلبك”، وردت أحلام على تغريدته بالقول: “إنت اللي أحرجتني الآن بردك، مدرسة كبيرة تعلمنا وما زلنا نتعلم منها، ربي يحميك وننتظر جديد الفن يا غالي”.

وشدد رابح صقر على وعده بتقديم لحن من ألحانه لـ أحلام، قائلًا: “الله يسعد أيامك ويحفظك وأنا عند وعدي ان شاء الله باللحن”، وردت أحلام: “تشريف يا كبير. وفي الإنتظار”.

وأثار الحديث عن التعاون المرتقب بين رابح وأحلام حماس جمهور الأغنية الخليجية وسط آمال واسعة على اللحن الذي سيقدمه صقر لفنانة العرب.