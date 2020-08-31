شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير جديدة لعارضة الأزياء العالمية جيجى حديد تبرز حملها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عارضة الأزياء السوبر ستار جيجى حديد، عن مقاطع فيديو جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، ظهرت فيها من كواليس تصوير جلسة تصويرها الأخيرة التى عرضت فيها حملها للجمهور ولقيت إعجاب الكثير من متابعيها.

وكانت قد كشفت حديد عن حملها فى جلسة التصوير الأخيرة عبر حساباتها الشخصية بمواقع السوشيال ميديا، ما لقى إعجاب الكثير من متابعيها، بعد تصريحاتها لموقع eonilne التى أكدت فيها عن تحمسها الشديد لرؤية طفلها القادم مع صديقها زين مالك.

وقررت النجمة وعارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجى حديد إجراء أول جلسة تصير تكشف عن أول حمل لها، حيث كشفت جيجي عن الصور علي الانستجرام الخاص بها، وكشفت ايضا جيجي عن كواليس التصوير.

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وظهرت جيجي في الصور باللونين الأسود والأبيض من جلسة تصوير بكاميرا"لويجي وإيانجو"، وفي إحدى الصور باللونين الأسود والأبيض، تظهر جيجي جالسة على الأرض مُرتديةً فستانًا أبيض شفاف، وعلَّقت: "ينمو ملاكًا".

واحتفلت عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، مؤخرا، باقتراب موعد ولادة طفلتها الأولى، حيث تنتظر جيجى وصديقها الفنان زين مالك، أول مولود لهما بعد أقل من شهرين من الآن بعدما تجاوزت عارضة الأزياء الشهر السابع من الحمل، والتى نشرت صورتها وهى تقبل زين مالك، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "بابا".

يأتى هذا بعد أسبوعين من مفاجأة عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، متابعيها عبر حسابها على موقع انستجرام، من خلال نشر فيديو عبر خاصية الاستورى تضمن كشفها عن بطنها للمرة الأولى خلال فترة حملها، حيث شاركت تفاصيل الحمل التى حرصت على إخفائه فى البداية، مع متابعيها الذين يتخطى عددهم 55 مليون متابع من كافة أنحاء العالم.