شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب نسخ غير أصلية لفيلم Tenet عبر الإنترنت بعد أسبوع من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير التى نقلتها صحيفة فاريتى، عن وجود تسريب لنسخ غير أصلية لفيلم الإثارة والخيال العلمى Tenet للمخرج كريستوفر نولان، عبر منصات الإنترنت والمواقع غير المرخصة، بعد مرور ما يقارب الأسبوع من طرحه فى دور العرض السينمائى فى عدد من الدول حول العالم.

ووفقاً للصحيفة فإن بعض النسخ غير الأصلية للفيلم احتوت على ترجمة باللغة الكورية وأخرى باللغة الألمانية، ويأتى هذا التسريب مع عودة السينمات فى عدد كبير من الدول من أجل النهوض بصناعة السينما بعد توقفها خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا.

يذكر أن فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم.

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وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وكان فيلم "Tenet" قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا الذى يهدد العالم.