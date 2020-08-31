شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح التجريبى يحتفل بيوم المسرح المصرى ويكرم خالد جلال ورجاء حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في خامس أيامه وبالتحديد يوم "5 سبتمبر" بيوم المسرح المصرى، على خشبة المسرح القومى محاولا استعادة بريق الاحتفالية التى اتفق المسرحيون المصريون على موعدها تكريما للضحايا والناجين من حادث بنى سويف الشهير، وتشهد الفعالية احتفالا يليق بالمسرح المصرى وتاريخه .

ويشهد الاحتفال عرضا من إخراج "ناصر عبدالمنعم " فضلا عن تكريم المخرجين فهمي الخولى، خالد جلال، عبدالرحمن الشافعى، حمدى طلبة، الفنانة رجاء حسين، وأسماء الراحلين الكاتب د. محسن مصيلحي ، مصمم الديكور الدكتور حسين العزبي، المخرج حسين محمود ، وأيضا تكريم أسم الناقد د.على الراعي كجزء من الإحتفاء بمئويته.



مكرمون بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ومن الفعاليات المستحدثة فى دورة هذا العام "ذاكرة المهرجان" وهو مسار غير تنافسي تقدم من خلاله تسعة عروض متميزة سبق أن قدمت في دورات سابقة من المهرجان والدورة ستتضمن أيضا اصدار نشرة يومية إلكترونية ومطبوعة، يضاف إليها للمرة الأولى نشرة مصورة تبث عبر قناة المهرجان على يوتيوب.

وقال د. علاء عبد العزيز سليمان ، أن عروض المسابقات المختلفة للمهرجان وندواته وورش عمله متاحة علي قناته الرسمية علي موقع "يوتيوب" وصفحته علي "فيس بوك" فضلا عن الموقع الرسمي للمهرجان ، بما يتناسب وحقوق الملكية الفكرية، والقواعد المتبعة عالميا فى هذا المجال .