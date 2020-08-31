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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجمات اعتمدن الشعر الكيرلى فى الصيف.. أبرزهن هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت بعض نجمات الفن إلى الاعتماد على الشعر الكيرلى فى موسم هذا الصيف ليتماشى مع البحر والأجواء الصيفية، حيث لجأت النجمة هند صبرى إلى تسريحة الشعر الكيرلى على الرغم أن قصة شعرها قصيرة لكن هذا أعطى حجما وكثافة أكثر لشعرها، وسألت هند متابعيها عن اللوك قائلة: "ما رأيكم؟ اترك شعرى كيرلى"، لتنهال عليها التعليقات المؤيدة اللوك الجديد، وكتبت لها الفنانة لطيفة: "قمر"، وقالت لها مى كساب: "حلو جدا ما شاء الله" وكتبت لها الفنانة أيتن عامر: "طبعا نعم".
كما لجأت كل من أيتن عامر و نسرين أمين و زينة وندى موسى إلى تسريحة الشعر الكيرلي أيضاً، وشاركن متابعيهن بصور بالشعر الكيرلى أثناء استمتاعهن بإجازة المصيف وخاصة أن اللوك ملائم للبحر والشاطئ.
آيتن عامر
زينة
ندى موسى
نسرين أمين
هند صبرى
وشاركت الفنانة هند صبري في فيلم "الفيل الأزرق2" الذي حصد أغلب جوائز السينما العربية ACAبرئاسة ماجد حسنى، والتي بلغت 15 جائزة، وعلقت الفنانة التونسية على هذه الجوائز قائلة: "أنا بشكر ACAعلى الجائزة وبشكر الناس اللى صوتت ليا كان نفسى نكون مع بعض ونتقابل وجها لوجه، ولكن للأسف الظروف الحالية خلتنا نقبل الجائزة من بعيد، ولكن أنا ممتنة جدا، وبشكر كل الناس اللى صوتت لدورى في فيلم (الفيل الأزرق 2)، وأهنئ كل زميلاتى المرشحات لأنهم كلهم يستاهلوا، وإن شاء الله السن الجاية نكون مع بعض".
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