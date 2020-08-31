شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجمات اعتمدن الشعر الكيرلى فى الصيف.. أبرزهن هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت بعض نجمات الفن إلى الاعتماد على الشعر الكيرلى فى موسم هذا الصيف ليتماشى مع البحر والأجواء الصيفية، حيث لجأت النجمة هند صبرى إلى تسريحة الشعر الكيرلى على الرغم أن قصة شعرها قصيرة لكن هذا أعطى حجما وكثافة أكثر لشعرها، وسألت هند متابعيها عن اللوك قائلة: "ما رأيكم؟ اترك شعرى كيرلى"، لتنهال عليها التعليقات المؤيدة اللوك الجديد، وكتبت لها الفنانة لطيفة: "قمر"، وقالت لها مى كساب: "حلو جدا ما شاء الله" وكتبت لها الفنانة أيتن عامر: "طبعا نعم".